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Zonguldak'ta Kuyuya Düşen Keçi İtfaiye Tarafından Kurtarıldı

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Zonguldak'ın Devrek ilçesinde kaybolan keçi, 17 metrelik kuyuda bulundu. İtfaiye ekipleri tarafından kurtarılan keçi, sahibine teslim edildi.

Zonguldak'ın Devrek ilçesinde kuyuya düşen keçi, itfaiye ekiplerince kurtarıldı.

İlçeye bağlı Yeniköy köyünde yaşayan Durmuş Sepetçi'ye ait keçi, 2 gün önce kayboldu. Sepetçi, bölgede yaptığı aramada keçisini 17 metrelik kuyuda buldu. Keçiyi çıkaramayan Sepetçi, Devrek Belediyesi İtfaiye Müdürlüğünden yardım istedi.

Olay yerine gelen itfaiye ekipleri, merdivenle kuyuya inerek halat yardımıyla keçiyi çıkardı.

Durumunun iyi olduğu öğrenilen keçi, sahibine teslim edildi.

Kaynak: AA / Güncel

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