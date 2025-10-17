Zonguldak'ta Kürtaj İddialarıyla İki Doktor Gözaltına Alındı

Zonguldak'ta yürütülen soruşturma kapsamında görevi kötüye kullandıkları iddiasıyla gözaltına alınan 2 doktor adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

İddiaya göre, yaklaşık bir yıl önce C.K. (27), kürtaj olmak için sevgilisi M.A'nın (27) zorlamasıyla kent merkezindeki bir özel hastanede görev yapan kadın doğum uzmanı M.B'ye başvurdu.

İşlem sırasında rahminde parça kalması nedeniyle C.K, bir süre sonra Zonguldak Kadın Doğum ve Çocuk Hastalıkları Hastanesine gitti. Burada doktor F.T. tarafından C.K'ye ikinci kez kürtaj yapıldı.

Bir süre sonra sevgilisi tarafından terk edilen kadın, yaklaşık 6 ay önce "zorla kürtaj yapıldığı" iddiasıyla M.A. ve iki doktordan şikayetçi oldu.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi (KOM) ekipleri, iki doktor hakkında teknik ve fiziki takip başlattı.

Soruşturma kapsamında M.B. Ankara'da, F.T. ile sağlık çalışanı H.K. Zonguldak'ta "irtikap", "görevi kötüye kullanma" ve "çocuk düşürtme" suçlarından gözaltına alındı. Doktorların ifadelerinde, kürtaj işlemini kadının rızasıyla gerçekleştirdiklerini söyledikleri öğrenildi.

İki doktor emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi, sağlık çalışanı H.K. salıverildi.

M.B. ve F.T. savcılıkça ifadeleri alındıktan sonra çıkarıldıkları hakimlikçe adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Öte yandan M.A'nın yakalanması için çalışma başlatıldı.