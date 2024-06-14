Zonguldak'ta Kurban Bayramı dolayısıyla bayramlaşma programı düzenlendi

Zonguldak'ta Kurban Bayramı dolayısıyla bayramlaşma programı gerçekleştirildi.

Polisevi'nde düzenlenen programda Vali Osman Hacıbektaşoğlu ve Zonguldak Belediye Başkanı Tahsin Erdem, katılımcıların bayramını kutladı.

Hacıbektaşoğlu, yaptığı konuşmada, bayramın bütün İslam alemine barış ve huzur getirmesini dileyerek, "Gazze'de, Filistin'de zulüm gören Müslüman kardeşlerimizin bayramlarını kutluyorum. Allah onları, refaha eriştirsin." ifadalerini kullandı.

Daha sonra protokol üyeleri ve davetliler hatıra fotoğrafı çektirdi.