Zonguldak'ta kitre ve bez bebek sergisi açıldı.

"18 Mayıs Uluslararası Müzeler Günü" dolayısıyla Kültür ve Turizm Bakanlığı geleneksel el sanatları folklorik kitre bebek sanatçısı Perihan Uğurlu'nun çalışmalarından oluşan serginin açılışı, Maden Müzesi'nde gerçekleştirildi.

Sanatseverlerin ilgi gösterdiği programda, 23 kitre ve bez bebek sergilendi.

Müze Müdürü Handan Özkan, serginin açılışında yaptığı konuşmada, müzelerin amacının insanlığın doğal, sanatsal, bilimsel ve kültürel değerlerini halka ve gelecek kuşaklara aktarmak üzere toplamak, bilimsel yöntemlerle değerlendirerek bilginin gelişmesi ve yaygınlaşmasını sağlamak ve toplumun gelişmesine katkıda bulunmak olduğunu ifade etti.

Sergi, 20 Mayıs'ta sona erecek.