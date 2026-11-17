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Zonguldak'ta 2008 yılında kaybolduktan 2 yıl sonra barajda kemikleri bulunan kişinin ölümüne ilişkin 4 sanığın yargılanmasına devam edildi.

Zonguldak 1. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmada, tutuklu sanıklar T.Y., K.A., ev hapsinde bulunduğu süreçte elektronik kelepçesini kırarak firar eden ve celse arasında yakalanarak tutuklanan E.İ. ile tanık İ.B, sanık yakınları ve avukatlar hazır bulundu.

Başka suçtan tutuklu İ.E. ise duruşmaya Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla katıldı.

Sanık K.A., maktul Ahmet Yılmaz ile 2004'ten beri arkadaş olduğunu, birlikte bakır hırsızlığı suçunu işlediklerini, kimsenin kendilerini yönlendirmediğini söyledi.

Olaydan bir yıl öncesine kadar Yılmaz ile aynı evde kaldıklarını belirten K.A, şöyle devam etti:

"Olayın gerçekleştiği gün Ahmet'le kalmıyordum. Ailemle aramı düzeltmiştim, ailemin yanında kalıyordum. Olay günü şu an ismini hatırlayamadım kahvehanede Ahmet'le karşılaştık. Ahmet bana moralinin bozuk olduğunu söyledi, alkol almamı istedi. Dere kenarında alkol almaya devam ettik. Evden getirdiğimiz alkolü tükettik. Hava kararınca arabaya binip takıldığımız yere gittik. Araçta alkol almaya devam ettik. Arabada Ahmet, ben, B.İ. (sanık E.İ.'nin ölen ağabeyi) ve T.Y. vardı."

K.A, alkolün etkisiyle kendisinden geçtiğini anlatarak, "T.Y'nin arabanın camına vurup bağırma sesiyle kendime geldim. Bu esnada Ahmet ön yolcu koltuğunda oturuyordu. Ahmet koltuğa yan yatmış vaziyetteydi. B.İ'ye ne olduğunu sorduğumda bana, 'Olan oldu. Eşiyle aramızdaki ilişkiyi öğrendi. Ben onu öldürmeseydim, o beni öldürecekti.' dedi. Sonrasında cesede ne yaptılar bilmiyorum." ifadelerini kullandı.

Sanık K.A, B.İ. ile maktul arasında kendisinin yanında tartışma geçmediğini kaydetti.

Sanık T.Y. de B.İ'nin çevresine korku salan biri olduğunu ileri sürdü.

Sanık İ.E. ise olay anında olay yerinde olmadığının sabit olduğunu, bu dosyayla uzaktan yakından alakasının bulunmadığını öne sürdü.

Tanık olarak dinlenilen sanık İ.E.'nin eski eşi İ.B, olayın İ.E. ile evlenmeden çok önce olduğunu belirterek, "Ahmet ismi, polisler tarafından bana sorulunca tanımadığımı söyledim. İ.E. benden boşanmak istemiyordu. İ.E biraz her şeyi abartarak anlatan biriydi. İ.E'ye, 'Sen kimsin de adam öldüreceksin?' dediğimde, baraja adam attıklarını, bulamadıklarını söylerdi. Beni tehdit etmek amaçlı bunları söylüyordu. Her şeyi abartarak anlattığı için böyle bir şeyi yapacağını tahmin etmiyordum ta ki polisler ölen Ahmet için beni alana kadar." diye konuştu.

Mahkeme heyeti, tutuklu sanıkların bu hallerinin devamına karar vererek, duruşmayı erteledi.

Olay

Zonguldak'ta 10 Aralık 2010'da Ulutan Barajı'na balık tutmaya giden bir kişi, yerde insan kemikleri ve kafatası olduğunu fark edince durumu yetkililere bildirmiş, kalıntılar İl Jandarma Komutanlığındaki incelemelerin ardından Adli Tıp Kurumuna gönderilmişti.

2012 yılında yapılan DNA incelemesiyle kemiklerin Ahmet Yılmaz'a ait olduğu kesinleşmiş, o dönem yürütülen soruşturmada, "öldürüldüğüne dair yeterli emare bulunmadığı" gerekçesiyle takipsizlik kararı verilmişti ancak ilerleyen süreçte, bir suç örgütü dosyasında alınan ifadeler ve tanık beyanları üzerine dosya yeniden açılmıştı.

Dosya kapsamında gözaltına alınan T.Y, K.A. ve İ.E. tutuklanmış, İ.E. daha sonra adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştı. Hakkında ise ev hapsi tedbiri uygulanan E.İ. bu süreçte elektronik kelepçesini kırarak firar etmiş, celse arasında yakalanarak tutuklanmıştı.

Zonguldak Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianamede, 4 sanığın "iştirak halinde kasten öldürme" suçundan müebbet hapis cezasına çarptırılması talep ediliyor.

Kaynak: AA