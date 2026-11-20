Zonguldak'ta kaza yapan sürücü, kadının ölümüne neden olduğu gerekçesiyle tutuklandıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Zonguldak'ta Üçyol-Kilimli kara yolunda bir otomobil, park halindeki araca çarparak arkasında bulunan kadının ölümüne neden oldu. Kazanın ardından kaçan sürücü, polis tarafından yakalandıktan sonra çıkarıldığı nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.
Zonguldak'ta otomobilin çarptığı aracın arkasında bulunan kadının ölümüne ilişkin gözaltına alınan sürücü tutuklandı.
Üçyol-Kilimli kara yolunda meydana gelen kazanın ardından kaçan sürücü H.G, polis ekipleri tarafından yakalandı.
Emniyetteki işlemleri tamamlanan zanlı, Zonguldak Adliyesi'ne sevk edildi.
Savcılık sorgusu tamamlanan H.G, çıkarıldığı nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.
Olay
Üçyol-Kilimli kara yolunda H.G'nin kullandığı 14 DN 587 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yol kenarında park halinde bulunan 67 SK 478 plakalı araca çarpmıştı. Aracın arkasında bulunan Necla Aydın (61) çarpmanın etkisiyle ağır yaralanmış, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetmişti.
Kazanın ardından kaçan sürücünün yakalanması için çalışma başlatılmıştı.