Zonguldak'ta kaybolan vatandaşın bulunması için ekipler seferber oldu - Haberler

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Zonguldak'ta kaybolan vatandaşın bulunması için ekipler seferber oldu

AA - Gökhan Yılmaz - Güncel
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Zonguldak'ta kaybolan vatandaşın bulunması için ekipler seferber oldu

Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde kaybolan vatandaşı arama çalışmaları sürüyor.

Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde kaybolan vatandaşı arama çalışmaları sürüyor.

Alınan bilgiye göre, Kırmacı Mahallesi Tevfik Tetik Sokak'taki evinden dün ayrılan 56 yaşındaki Mustafa Acar'dan dönmemesi üzerine yakınları yetkililere bilgi verdi.

Bölgeye polis, AFAD, itfaiye ile Ereğli İtfaiyecileri Doğa Sporları Arama ve Kurtarma Derneği ekipleri sevk edildi.

Herhangi bir iz rastlanmayan Acar'ı, Kırmacı Mahallesi mevkisinde arama çalışmaları devam ediyor.

Zonguldak'ta kaybolan vatandaşın bulunması için ekipler seferber oldu

Zonguldak'ta kaybolan vatandaşın bulunması için ekipler seferber oldu

AA / Gökhan Yılmaz - Güncel

Mustafa Acar, Zonguldak, Ereğli, Güncel, Haberler

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