Zonguldak'ta Kayalıklardan Düşen 67 Yaşındaki Adam Kurtarıldı
Zonguldak'ta 67 yaşındaki F.Ö., yaklaşık 10 metre yükseklikteki kayalıklardan düşerek yaralandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine sağlık, polis ve Sahil Güvenlik ekipleri müdahale etti. İlk müdahalenin ardından hastaneye kaldırılan yaralının sağlık durumunun iyi olduğu bildirildi.
Zonguldak'ta kayalıklardan düşerek yaralanan kişi, ekiplerce kurtarılarak hastaneye kaldırıldı.
Yayla Mahallesi Fener Caddesi'nde bulunan kayalıklarda dengesini kaybeden F.Ö. (67), yaklaşık 10 metre yükseklikten aşağı düştü.
Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye sağlık, polis ve Sahil Güvenlik ekipleri sevk edildi.
Ekiplerin çalışması sonucu bulunduğu yerden çıkarılan yaralı F.Ö'ye, sağlık personelince olay yerinde ilk müdahale yapıldı.
Ambulansla Zonguldak Atatürk Devlet Hastanesine kaldırılan yaralının sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.
Kaynak: AA