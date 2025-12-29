Haberler

Zonguldak'ta deniz taştı, kardan 81 köy yolu kapandı

Güncelleme:
Zonguldak'ın yüksek kesimlerinde süren kar yağışı nedeniyle 81 köy yolu ulaşıma kapandı. Kozlu Limanı'nda deniz taşması yaşanırken, bazı balıkçı teknelerinde hasar meydana geldi. Hava şartlarının olumsuz etkisi devam ediyor.

ZONGULDAK'ın yüksek kesimlerinde etkili olan kar yağışı nedeniyle 81 köy yolu kapandı. Kozlu Limanı'nda deniz taşarken, bazı balıkçı teknelerinde hasar oluştu.

Kentteki olumsuz hava şartları 4 gündür sürüyor. Gece saatlerinde kar ve yağmur şiddetlenirken, rüzgar da etkisini artırdı. Karadeniz'de boyu 7 metreyi geçen büyük dalgalar oluşurken, Kozlu Limanı'nda deniz seviyesi karayla birleşti. Yükselen sular bazı balıkçı teknelerine zarar verdi. Sular iskeleyi kaplarken, bazı çekekleri de su bastı. Denizdeki çöp yığınları ise etrafa saçıldı. Öte yandan dalgalar, Kozlu Sahil bandındaki bazı yapılara ve yürüyüş yoluna zarar verdi. Yüksek kesimlerde de kar yağışı etkili oldu. İl genelinde 857 kilometre uzunluğundaki 81 köy yolu, kar nedeniyle ulaşıma kapandı. İl Özel İdaresi ekipleri, kapanan köy yollarını açmak için çalışma başlattı.

Haber-Kamera: Ali Sencer ARSLAN/ZONGULDAK,

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
