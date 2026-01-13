Haberler

Zonguldak kar altında; 133 köy yolu kapalı

Güncelleme:
Zonguldak-Ereğli yolunda kar yağışı nedeniyle bir yolcu otobüsü kaydı. Kazada yaralanan olmadı, yolcular başka bir otobüsle yolculuğuna devam etti. Ayrıca, kapalı olan köy yollarından 77'si ulaşıma açıldı.

MANZARA I ÇEKERKEN OTOBÜS KAZASINI KAYDA ALDI

Zonguldak- Ereğli yolunda etkili olan kar yağışı nedeniyle sürücüler zor anlar yaşadı. Zaman zaman trafik durma noktasına gelirken, 67 ADA 081 plakalı yolcu otobüsü kar ve buzlanma nedeniyle kaydı. Otobüsün kaydığı anlar, manzara çekmek isteyen bir yolcu tarafından cep telefonu ile görüntülendi. Kazada yaralanan olmazken, yolcular Ereğli ilçesinden başka bir otobüs ile planlanan yolculuğuna devam etti.

Bölgede kar yağışı aralıklarla devam ederken; zaman zaman ağır tonajlı araçlar ile otobüslerin geçişine izin verilmiyor.

KAPALI KÖY YOLU 56'YA DÜŞTÜ

Öte yandan kar yağışı nedeniyle kent genelinde kapalı olan 77 köy yolu ulaşıma yeniden açıldı. Ekipler ulaşıma kapanan 56 köy yolunu açmak için çalışmalarını sürdürüyor.

Haber: Öznur GÜNEŞ/ZONGULDAK,

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
