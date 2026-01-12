Zonguldak'ta kar yağışı

ZONGULDAK'ın özellikle yüksek kesimlerinde kar yağışı etkili olurken, İstanbul yönünde ağır tonajlı araçların geçişine izin verilmedi.

Kent merkezinde sabah saatlerinde kısa süreli kar yağışı etkili oldu. Yağış yerini yağmura bırakırken, kentin yüksek kesimleri beyaz örtüyle kaplandı. Zonguldak- İstanbul yönünde ağır tonajlı araçların geçişine izin verilmedi. Şehirler arası yolları kullanan bazı sürücüler, kar nedeniyle ilerlemekte güçlük çekti. Öte yandan kar yağışının etkisini birkaç gün daha sürdüreceği tahmin edilirken; ekiplerin yolları açık tutmak için karla mücadelesi sürüyor.