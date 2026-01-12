Haberler

Zonguldak'ta kar yağışı

Güncelleme:
Zonguldak'ın yüksek kesimlerinde etkili olan kar yağışı nedeniyle İstanbul yönündeki ağır tonajlı araçların geçişine izin verilmedi. Kent merkezinde kısa süreli kar yağışının ardından yolların açık tutulması için ekiplerin karla mücadelesi sürüyor.

ZONGULDAK'ın özellikle yüksek kesimlerinde kar yağışı etkili olurken, İstanbul yönünde ağır tonajlı araçların geçişine izin verilmedi.

Kent merkezinde sabah saatlerinde kısa süreli kar yağışı etkili oldu. Yağış yerini yağmura bırakırken, kentin yüksek kesimleri beyaz örtüyle kaplandı. Zonguldak- İstanbul yönünde ağır tonajlı araçların geçişine izin verilmedi. Şehirler arası yolları kullanan bazı sürücüler, kar nedeniyle ilerlemekte güçlük çekti. Öte yandan kar yağışının etkisini birkaç gün daha sürdüreceği tahmin edilirken; ekiplerin yolları açık tutmak için karla mücadelesi sürüyor.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
Haberler.com
500

