Zonguldak'ta Kahvehanede Silahlı Saldırı: İki Kişi Öldü, Saldırgan Tutuklandı
Zonguldak'ın Çaycuma ilçesindeki bir kahvehaneyi basan Okan Özcan, av tüfeğiyle yaptığı saldırıda iki kişiyi öldürdü, iki kişiyi yaraladı. Özcan, çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklandı.
TUTUKLANDI
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel