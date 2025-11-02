Haberler

Zonguldak'ta Kahvehanede Silahlı Saldırı: İki Kişi Öldü, Saldırgan Tutuklandı

Zonguldak'ta Kahvehanede Silahlı Saldırı: İki Kişi Öldü, Saldırgan Tutuklandı
Güncelleme:
Zonguldak'ın Çaycuma ilçesindeki bir kahvehaneyi basan Okan Özcan, av tüfeğiyle yaptığı saldırıda iki kişiyi öldürdü, iki kişiyi yaraladı. Özcan, çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklandı.

TUTUKLANDI

Zonguldak'ın Çaycuma ilçesinde Coburlar Köyü'nde dün kahvehaneyi basıp av tüfeğiyle ateş açıp 2 kişiyi öldüren 2 kişiyi de yaralayan Okan Özcan, çıkarıldığı nöbetçi mahkeme tarafından tutuklandı.

Ali Sencer ARSLAN/ ÇAYCUMA(Zonguldak),

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
