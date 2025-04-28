Dünyanın gözü bu gerginlikte! Türkiye 6 uçak dolusu silah gönderdi iddiası

Dünyanın gözü bu gerginlikte! Türkiye 6 uçak dolusu silah gönderdi
Heyelan faciasının yaşandığı akaryakıt istasyonunun müdürü gözaltına alındı

Baba ve 2 kızının hayatını kaybettiği faciayla ilgili yeni gelişme
ABD: 800'ü aşkın hedef vuruldu, yüzlerce Husi savaşçı öldürüldü

Ülkeyi yerle bir ettiler! ABD ordusunun açıkladığı bilanço korkunç
Simav gece uyumadı! Tam 65 deprem meydana geldi

Resmen deprem fırtınası! 7 saatte tam 65 sarsıntı

Zonguldak'ta Kaçak Silah İmalatı Operasyonu: 11 Şüpheli Gözaltında

Zonguldak'ta Kaçak Silah İmalatı Operasyonu: 11 Şüpheli Gözaltında
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Zonguldak'ın Karadeniz Ereğli ilçesinde düzenlenen operasyonda kaçak silah imalatı ve ticareti yapıldığı iddiasıyla 11 kişi gözaltına alındı. 7 şüpheli adliyeye sevk edilirken, 4 kişi adli kontrol ile serbest bırakıldı.

Zonguldak'ın Karadeniz Ereğli ilçesinde kaçak silah imalatı ve ticareti yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 11 şüpheliden 7'si adliyeye sevk edildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şubesi ile Karadeniz Ereğli KOM Büro Amirliği ekipleri, kentte silah imalatı, ticareti ve sevkiyatı yapan kişilere yönelik çalışma gerçekleştirdi.

Farklı adreslere eş zamanlı düzenlenen operasyonda 11 zanlı yakalandı, çok sayıda silah ve bunlara ait mermiler ele geçirildi.

Emniyetteki işlemleri tamamlanan 7 şüpheli, güvenlik önlemleri altında adliyeye sevk edildi.

Bu arada, diğer 4 zanlının 26 Nisan'da çıkarıldıkları nöbetçi hakimlikçe adli kontrol şartıyla serbest bırakıldığı öğrenildi.

Kaynak: AA / Mustafa Kemal Bektaş - Güncel
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.