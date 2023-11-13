Zonguldak'ta Kaçak Alkol Operasyonu

Zonguldak'ta jandarma ekipleri tarafından düzenlenen operasyonda çok sayıda kaçak alkol ele geçirildi. Çaycuma ilçesinde bir şüpheliye yapılan aramada sahte rakı, viski, etil alkol ve boş içki şişeleri bulundu.

Zonguldak'ta jandarma ekiplerince düzenlenen operasyonda çok sayıda kaçak alkol ele geçirildi.

Edinilen bilgiye göre, Zonguldak İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince Çaycuma ilçesinde bir şüpheliye ev ve eklentilerinde yapılan aramada; 48 litre sahte rakı, 31 litre sahte viski, 30 litre etil alkol ve 76 adet boş içki şişesi ele geçirildi. Olayla ilgili Cumhuriyet Başsavcılığının talimatları çerçevesinde şahsın ifadesi alınarak serbest bırakıldı. - ZONGULDAK