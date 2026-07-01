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Zonguldak'ta Denizcilik ve Kabotaj Bayramı kutlandı

Zonguldak'ta Denizcilik ve Kabotaj Bayramı kutlandı
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Zonguldak'ta Denizcilik ve Kabotaj Bayramı etkinlikleri kapsamında 4 sahil güvenlik botu ve 2 pilot botunun eşlik ettiği römorkörler denizde gösteri yaptı. Vatandaşların ilgiyle izlediği etkinlikte dalgıçlar Türk bayrağı açtı ve TCG Kilimli gemisi ziyarete açıldı.

ZONGULDAK'ta Denizcilik ve Kabotaj Bayramı etkinlikleri kapsamında 4 sahil güvenlik botu ile 2 pilot botunun eşlik ettiği römorkörler, denizde gösteri yaptı. Gösteri vatandaşlar tarafından ilgiyle izlendi.

Zonguldak'ta 1 Temmuz Denizcilik ve Kabotaj Bayramı etkinlikleri kapsamında sabah saatlerinde valilik önünde resmi tören düzenlendi. Törenin ardından Ro-Ro Limanı'nda bir araya gelen il protokolü, farklı kurumlara ait römorkörlere binerek Karadeniz'e açıldı. 4 sahil güvenlik botu ile 2 pilot botunun eşlik ettiği römorkörler, denizde su püskürterek gösteri yaptı. Sahil kenarında bulunan vatandaşlar, denizdeki gösteriyi ilgiyle izledi. Etkinlikte dalgıçlar denizde Türk bayrağı açtı. Etkinlik kapsamında ayrıca Deniz Kuvvetleri Komutanlığı'nın TCG Kilimli gemisi de ziyarete açıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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