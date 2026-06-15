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Zonguldak'ta Jandarma 187. Kuruluş Yıl Dönümü Töreni

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Zonguldak'ta jandarmanın 187'nci kuruluş yıl dönümü töreninde komandolar silahlı gösteri yaparken, bomba imha köpekleri de heyecanlı anlar yaşattı.

ZONGULDAK'ta jandarmanın 187'nci kuruluş yıl dönümü için düzenlenen törende, komandolar ve bomba imha köpekleri gösteri yaptı.

Jandarma teşkilatının kuruluşunun 187'nci yılı kutlamaları kapsamında Zonguldak Valiliği önünde tören düzenlendi. Törene Vali Osman Hacıbektaşoğlu, İl Jandarma Komutanı Albay Barış Cücen, protokol üyeleri ve jandarma personeli katıldı. Törende, komando birliği silahlı gösteriler yaptı. Ayrıca jandarmanın bomba imha köpekleri de yaptıkları gösteri ile katılımcılara heyecanlı anlar yaşattı.

Haber-Kamera: Ali Sencer ARSLAN, Öznur GÜNEŞ/ZONGULDAK,

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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