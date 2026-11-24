Zonguldak'ta iki gündür süren sağanak, limanda deniz rengini kahverengiye çevirdiGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
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Zonguldak'ta iki gündür etkili olan sağanağın ardından Üzülmez Deresi'nden akan çamurlu su, limanda deniz yüzeyini kaplayarak rengini kahverengiye döndürdü. Yağış sürerken kıyı bölgelerde de denizin rengi kahverengiye büründü; kentte hava sıcaklığı 8 derece ölçüldü.
Zonguldak'ta sağanağın etkisiyle denizin rengi bazı kesimlerde kahverengiye döndü.
İki gündür etkili olan sağanağın ardından kent merkezinden geçen Üzülmez Deresi'nden akan çamurlu su, limanda denizin rengini değiştirdi.
Çamurlu su, liman bölgesinde deniz yüzeyini kapladı. Yağmurun ardından kıyı bölgelerde de denizin rengi kahverengiye büründü.
Hava sıcaklığının 8 derece ölçüldüğü kentte yağış etkisini sürdürüyor.
Kaynak: AA