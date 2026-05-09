Zonguldak'ta heyelan terminaldeki yolcu bekleme peronuna zarar verdi

Zonguldak'ta meydana gelen heyelan sonucu ağaçların devrilmesi yolcu bekleme peronuna zarar verdi. Olay sonrası belediye ekipleri bölgeye sevk edilerek temizlik çalışması başlattı.

Zonguldak'ta meydana gelen heyelanda ağaçların devrilmesi sonucu terminaldeki yolcu bekleme peronu zarar gördü.

Milli Egemenlik Caddesi'nde bulunan Zonguldak Belediyesi 100. Yıl Terminali mevkisinde heyelan meydana geldi.

Yamaçtan kopan taş, kaya ve toprak parçaları ile ağaçlar, terminalin çıkış yolu olarak kullanılan alana ve yolcu bekleme peronunun üzerine düştü.

İhbar üzerine bölgeye Zonguldak Belediyesi ekipleri sevk edildi.

Ekipler, yolu şerit çekerek trafiğe kapatırken, bölgede temizlik çalışması başlattı.

Kaynak: AA / Fadime Yılmaz Elma
