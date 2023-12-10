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Zonguldak'ta heyelan sonucu toprak altında kalan anne ve oğlu için kurtarma çalışmaları devam ediyor

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Zonguldak'ta yaşanan heyelan sonucu toprak altında kalan Perihan Çakar ve oğlu Sait Çakar için yapılan kurtarma çalışmaları günün ilk ışıklarıyla birlikte yeniden başladı. Heyelan sırasında 21 kişi göçük altında kalmış, kurtarılan personelin tedavileri sürüyor.

ZONGULDAK'ta heyelan sonucu toprak altında kalan Perihan Çakar (82) ile oğlu Sait Çakar'a (51) ulaşmak için yapılan çalışmalar, günün ilk ışıkları ile yeniden başladı.

Kentte etkili olan yağışın ardından dün saat 19.00 sıralarında Perihan Çakar ile oğlu Sait Çakar'ın yaşadığı ev, heyelan sonucu kayan toprağın altında kaldı. İhbarla üzerine ekipler, arama-kurtarma çalışması başlatıldı. Çalışmalar sürerken, 2'nci heyelan yaşandı. Bu kez AFAD ve itfaiye personelinden oluşan 21 kişi, göçük altında kaldı. Bölgeye Türkiye Taşkömürü Kurumu madencileri sevk edildi. 21 personel kurtarılırken, bölgedeki evler tahliye edildi. Enkazdaki anne ile oğlunu kurtarma çalışmaları ise günün ilk ışıkları ile yeniden başladı. Öte yandan kurtarılan personelden 15'ni taburcu olduğu, 6'sının ise hastanede tedavilerinin sürdüğü bildirildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

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