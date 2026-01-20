Zonguldak'ta bir ev heyelanda zarar gördü

Zonguldak'ta heyelan nedeniyle bir evde hasar oluştu.

Kentte etkili olan kar ve sağanağın ardından Mithatpaşa Mahallesi Pınar Sokak'ta toprak zeminde kayma meydana geldi.

Yumuşayan taşlık ve toprak alandan kopan kütleler iki katlı bir evin zemin katına girdi.

Heyelan sonucu elektrik direğinde devrilme riski oluştu, ana hat su borusu zarar gördü.

İhbar üzerine bölgeye polis, AFAD, enerji şirketi ve Zonguldak Belediyesi ekipleri sevk edildi.

Ekipler, hasarın meydana geldiği alanda güvenlik önlemleri alarak onarım çalışması başlattı.