Haberler

Zonguldak'ta bir ev heyelanda zarar gördü

Zonguldak'ta bir ev heyelanda zarar gördü
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Zonguldak'ta etkili olan kar ve sağanağın ardından meydana gelen heyelan sonucu bir evde hasar oluştu. Ekipler, güvenlik önlemleri alarak onarım çalışmalarına başladı.

Zonguldak'ta heyelan nedeniyle bir evde hasar oluştu.

Kentte etkili olan kar ve sağanağın ardından Mithatpaşa Mahallesi Pınar Sokak'ta toprak zeminde kayma meydana geldi.

Yumuşayan taşlık ve toprak alandan kopan kütleler iki katlı bir evin zemin katına girdi.

Heyelan sonucu elektrik direğinde devrilme riski oluştu, ana hat su borusu zarar gördü.

İhbar üzerine bölgeye polis, AFAD, enerji şirketi ve Zonguldak Belediyesi ekipleri sevk edildi.

Ekipler, hasarın meydana geldiği alanda güvenlik önlemleri alarak onarım çalışması başlattı.

Kaynak: AA / Fadime Yılmaz Elma - Güncel
Bayrağımıza yapılan hain saldırıya tepkiler çığ gibi

Bayrağımıza yapılan saldırıya tepkiler çığ gibi
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Silahlı saldırıda can kaybı 2'ye yükseldi: Oğlundan 14 gün sonra hayatını kaybetti

Oğlundan 14 gün sonra hayatını kaybetti
158 yıllık gazoz kapağını satışa çıkardı, istediği rakam tartışma yarattı

Satışa çıkardığı 158 yıllık gazoz kapağı için bakın ne kadar istiyor
Kutsal topraklardan dönerken rahatsızlandı! Acı haber geldi

Kutsal topraklardan dönerken rahatsızlandı! Acı haber geldi
Maçın oyuncusu seçilmişti! Real Madrid'den Arda Güler kararı

Maçın oyuncusu seçilmişti! Real Madrid'den Arda Güler kararı
Silahlı saldırıda can kaybı 2'ye yükseldi: Oğlundan 14 gün sonra hayatını kaybetti

Oğlundan 14 gün sonra hayatını kaybetti
SGK'dan milyonlarca vatandaşı sevindirecek karar

SGK'dan milyonlarca vatandaşın cebini rahatlatacak adım
WhatsApp kullanıcılarının beklediği özellik nihayet geliyor

WhatsApp kullanıcılarının beklediği özellik nihayet geliyor