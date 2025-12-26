Haberler

Kendisini cezaevine götürmek için gelen polisleri görünce bayıldı

Yargılandığı davada 13 ay hapis cezası onanan S.C., polisler tarafından cezaevine teslim edilirken dükkânında fenalaşıp bayıldı. Sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırıldı.

ZONGULDAK'ta yargılandığı davada aldığı 13 ay hapis cezası onanınca polislerin kendisini cezaevine teslim etmek için dükkanına geldiği S.C. (65), fenalaşıp baygınlık geçirdi. O anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

Olay, dün kent merkezindeki bir iş hanında meydana geldi. 2 yıl önce karıştığı kavgada B.A.'yı copla yaraladığı gerekçesiyle hakkında dava açılan esnaf S.C. 13 ay hapis cezasına çarptırıldı. Üst mahkemeler itirazları değerlendirip cezayı onadı. Polis ekipleri, S.C.'yi cezaevine teslim etmek için dükkanına geldi. Polislerle konuşan S.C. giderken 'bir şey unuttum' diyerek dükkanına geri döndü. Burada fenalaşıp yere yığılan S.C. için polislerin ihbarıyla dükkana sağlık ekipleri geldi. Tansiyonu yükseldiği anlaşılan S.C., sedye ile taşındığı ambulansla Atatürk Devlet Hastanesi'ne götürüldü. Tedavisi tamamlanan S.C. tutuklanarak cezaevine gönderildi.

POSTAYLA GELEN TEBLİGATTAN HABERİ YOKMUŞ

S.C. ve B.A.'nın aynı iş hanında komşu oldukları, aralarında yıllardır süren husumetin olduğu ve sıklıkla tartıştıkları bildirildi. Öte yandan S.C.'nin evine posta yolu ile mahkeme kararının tebliğ edildiği ancak kendisinin haberi olmadığını söylediği belirtildi. Polislerin gelmesi ve S.C.'nin dükkana dönüp bayıldıktan sonra sedye ile taşınması iş hanının güvenlik kameralarına yansıdı.

CEZAEVİNDE DE TANSİYONU YÜKSELMİŞ

Öte yandan S.C.'nin cezaevindeki ilk gününde de tansiyonu yükseldiği için hastaneye sevk edildiği bildirildi.

Haber-Kamera: Öznur GÜNEŞ/ZONGULDAK,

