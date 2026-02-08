Zonguldak'ta yüksek kesimlerde sis etkili oldu

ZONGULDAK'ta kent merkezinde hafif yağmur, yüksek kesimlerde sis etkili oldu.

Kentte gece saatlerinden bu yana hafif yağmur yağışı etkili oldu. Zonguldak'ta öğleden sonra ise kentin yüksek kesimlerinde sis etkili oldu. Dağlık kesimler sis örtüsüyle kaplandı.

Haber-Kamera: Ali Sencer ARSLAN/ZONGULDAK,