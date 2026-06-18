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Zonguldak'ta fuhuş operasyonu; 2 tutukluma

Zonguldak'ta fuhuş operasyonu; 2 tutukluma
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Zonguldak'ta düzenlenen fuhuş operasyonunda gözaltına alınan 2 şüpheli, 'fuhşa teşvik ve aracılık' suçlamasıyla tutuklandı.

ZONGULDAK'ta düzenlenen fuhuş operasyonunda gözaltına alınan 2 şüpheli, tutuklandı.

Zonguldak İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, 2 ay boyunca kadınları erkeklerle buluşturup fuhşa teşvik ettikleri öne sürülen şüphelilerin incelemeye aldı. Tespit edilen şüpheliler İ.Ç. ve A.B., 16 Haziran'da yapılan operasyonla gözaltına alındı. Ekiplerin aramasında; ruhsatsız tabanca, fuhuştan elde edildiği değerlendirilen 34 bin 65 lira para ve dijital materyaller ele geçirildi. Şüpheliler, dün Zonguldak Adliyesine getirildi ve çıkarıldıkları mahkeme tarafından 'Fuhşa teşvik ve aracılık' suçlamasıyla tutuklandı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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