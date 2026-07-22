Zonguldak'ta yarın ve cuma günü denize girişler yasaklandı
Zonguldak'ta olumsuz hava ve deniz koşulları nedeniyle can güvenliği için yarın ve cuma günü denize girişler yasaklandı. Valilik, vatandaşların karara uymasını istedi.
Zonguldak'ta elverişsiz hava ve deniz koşulları nedeniyle 2 gün süreyle denize girmek yasaklandı.
Valilikten yapılan açıklamada, olumsuz hava ve deniz şartları nedeniyle vatandaşların can güvenliğinin korunması amacıyla yarın ve cuma günü denize girişlerin yasaklandığı belirtildi.
Açıklamada, herhangi bir olumsuzluğun yaşanmaması için vatandaşların alınan karara uymalarının önem taşıdığı kaydedildi.
Kaynak: AA / Fadime Yılmaz Elma