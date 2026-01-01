Zonguldak'ta olumsuz hava koşulları nedeniyle eğitime 1 gün ara verildi

Zonguldak'ta olumsuz hava koşulları sebebiyle eğitime yarın için ara verildi.

Vali Osman Hacıbektaşoğlu, ABD merkezli sosyal medya platformu X hesabından yaptığı açıklamada, kentte etkisini sürdüren olumsuz hava koşulları ile yarın sabahtan itibaren oluşacak don tehlikesine karşı 2 Ocak Cuma günü resmi ve özel örgün ile yaygın eğitim kurumlarında eğitim öğretime ara verildiğini duyurdu.

Özel kreş, gündüz bakımevi, çocuk kulüpleri ve rehabilitasyon merkezleri ile il genelinde planlanan tüm e-sınav faaliyetlerinin de aynı tarihte iptal edildiğini belirten Hacıbektaşoğlu, engelli ve hamile kamu personelinin de idari izinli sayılacağını bildirdi.

"Alınan tedbire uyulması büyük önem taşımaktadır"

Don tehlikesine karşı da motosiklet, elektrikli skuter ve motokuryelerin trafiğe çıkışı yarın 12.00'ye kadar kent genelinde yasaklandı.

Valiliğin sosyal medya hesabındaki paylaşımda, "İlimizde etkisini sürdüren olumsuz hava koşulları ve sabah saatlerinde oluşacak don tehlikelerine karşı motosiklet, elektrikli skuter ve motokuryelerin trafiğe çıkışı 1 Ocak 2026 Perşembe günü ile 2 Ocak 2026 Cuma günü saat 12.00'ye kadar ilimiz genelinde yasaklanmıştır. Sürücülerin can güvenliğini korumak ve olası kazaları önlemek amacıyla alınan tedbire uyulması büyük önem taşımaktadır." ifadelerine yer verildi.