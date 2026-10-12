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Zonguldak'ta düğün konvoyunda ateş açtığı iddiasıyla 2 zanlıya adli kontrol verildi

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Zonguldak'ta düğün konvoyunda ateş açtığı iddiasıyla 2 zanlıya adli kontrol verildi
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Zonguldak'ta düğün konvoyunda havaya ateş açıldığı iddiasıyla gözaltına alınan 3 zanlıdan 2'si adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı, diğer zanlı salıverildi. Şüphelilerin ev ve çevresinde yapılan aramalarda kurusıkı tabanca, 8 av tüfeği fişeği ve 17 boş kartuş ele geçirildi.

Zonguldak'ta düğün konvoyunda havaya ateş açtığı gerekçesiyle gözaltına alınan 3 zanlıdan 2'si hakkında adli kontrol tedbiri uygulandı.

Zonguldak Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, düğün konvoyunda ve tünelde havaya ateş açıldığı bilgisi üzerine çalışma başlattı.

Teknik ve fiziki takibin ardından ekipler, şüpheliler O.Ç. (32), E.M.A. (21), İ.A'yı (28) gözaltına aldı.

Yapılan aramalarda, E.M.A'nın evinin önündeki çalılıkta kurusıkı tabanca, O.Ç'nin ikametinde 8 dolu av tüfeği fişeği ile evinin önünde 17 boş av tüfeği kartuşu ele geçirildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan İ.A, savcılık sorgusu sonrası salıverildi, diğerleri çıkarıldıkları nöbetçi hakimlikçe adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Kaynak: AA
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