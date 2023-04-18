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Zonguldak'ta devrilen hafif ticari aracın sürücüsü yaralandı

Zonguldak'ta devrilen hafif ticari aracın sürücüsü yaralandı

Güncel Haberler

Zonguldak'ın Kozlu ilçesinde denize devrilen hafif ticarin aracın sürücüsü yaralandı.

Zonguldak'ın Kozlu ilçesinde denize devrilen hafif ticarin aracın sürücüsü yaralandı.

Alınan bilgiye göre, M.E'nin kullandığı plakası henüz öğrenilemeyen hafif ticari araç, Değirmenağzı mevkisi 3. tünel çıkışında kontrolden çıkarak yaklaşık 60 metreden denize devrildi.

Denize az bir mesafe kala araçtan atlayan sürücü yaralandı.

İhbar üzerine bölgeye Kozlu Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü, AFAD, sağlık ve polis ekipleri yönlendirildi.

Sürücü Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi Hastanesine kaldırıldı.

Kaynak: AA / Gökhan Yılmaz - Güncel

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