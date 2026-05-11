Haberler

Zonguldak'ta derede yaralı halde bulunan gri balıkçıl tedavi altına alındı

Zonguldak'ta derede yaralı halde bulunan gri balıkçıl tedavi altına alındı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Zonguldak'ın Alaplı ilçesinde derede yaralı halde bulunan gri balıkçıl tedavi altına alındı.

Zonguldak'ın Alaplı ilçesinde derede yaralı halde bulunan gri balıkçıl tedavi altına alındı.

İtfaiye ekipleri, Okçular köyündeki derede yaralı halde gri balıkçıl görüldüğü ihbarı üzerine bölgeye hareket etti.

Dere içinde yakalanıp itfaiye aracıyla Alaplı Belediyesi İtfaiye Müdürlüğüne getirilen kuş, Karadeniz Ereğli Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü ekiplerine teslim edildi.

İtfaiye Amiri Çetin Güner, gazetecilere, yaralı gri balıkçılı zor bir çalışmanın ardından Okçular Deresi'nde yakaladıklarını belirterek, "Hayvanı Zonguldak Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğüne teslim ediyoruz. Tedavisi yapıldıktan sonra tekrar doğaya salınacak. Vatandaşlarımızdan isteğimiz, yaralı hayvan gördüklerinde ihbarda bulunmaları. Ölüme terk etmeyelim. Alaplı Belediyesi itfaiye Müdürlüğü olarak her canlının 7 gün 24 saat hizmetindeyiz." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA / Tuncay Tokay
Burcu Köksal, e-devlet üzerinden CHP üyeliğini sildi

Son hamlesiyle AK Parti saflarına geçeceği kesinleşti

Hantavirüs alarmı! Üç Türk vatandaşı, İstanbul'daki evlerinde karantinaya alındı

Hantavirüs alarmı! Üç Türk vatandaşı da aynı ilimizde karantinada

Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Dünyaca ünlü şarkıcının Lamine Yamal’a attığı bakışlar maçın bile önüne geçti

Attığı bakışlar maçın bile önüne geçti
Vanlı iş adamı ile fenomen evlendi! Gelin takılar yüzünden hareket edemedi

Vanlı iş adamı ile fenomen evlendi! Gelin yürümekte zorlandı
Kabus hortladı! Madımak topladıktan sonra fenalaşıp hayatını kaybetti

Kabus hortladı! Madımak topladıktan sonra fenalaşıp hayatını kaybetti
Engin Polat'ın 3 dakika içerisinde sildiği paylaşım: Masanın üzerindeki detay bomba

Masanın üzerindeki detay bomba! Fark edip hemen sildi ama...

Dünyaca ünlü şarkıcının Lamine Yamal’a attığı bakışlar maçın bile önüne geçti

Attığı bakışlar maçın bile önüne geçti
Fenerbahçe'nin Şampiyonlar Ligi yolu! Dünya devleri kapıda

Fenerbahçe'nin Şampiyonlar Ligi yolu! Dünya devleri kapıda
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Belçika Kraliçesi'ni kabul etti

14 yıl sonra bir ilk! Kraliçe İstanbul'da