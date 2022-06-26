Zonguldak'ta dere taştı; caddeleri su bastı (2)
Demirören Haber Ajansı - Cüneyt Özfidan - Güncel
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SEL SULARINDAN RESTORANA SIĞINARAK KURTULDULARKentte etkili olan sağanak yağış nedeniyle Kent Ormanı mevkisinde dereler taştı.
SEL SULARINDAN RESTORANA SIĞINARAK KURTULDULAR
Kentte etkili olan sağanak yağış nedeniyle Kent Ormanı mevkisinde dereler taştı. Piknik için hafta sonunu ormanda geçirmek isteyen vatandaşlar sel sularından bir restorana sığınarak kurtuldu. Ormanın içinde yer alan derenin taşması sonucu piknik alanı sular altında kaldı. O anlar ise vatandaşlar tarafından görüntülendi.
Cüneyt ÖZFİDAN/ZONGULDAK,
Demirören Haber Ajansı / Cüneyt Özfidan - Güncel