Beton Duvarın İncir Ağacı Şaşkınlık Yaratıyor
Zonguldak'ın Alaplı ilçesinde 6 katlı bir iş merkezinin 4. katındaki duvarda yaklaşık iki metre boyunda incir ağacı büyüyor. Esnaf, ağacın betonda nasıl yetiştiğine anlam veremezken, rüzgarla gelen tohumdan ya da meyve çekirdeğinden oluşabileceğini düşünüyor.
Zonguldak'ın Alaplı ilçesinde 6 katlı iş merkezinin dördüncü katının duvarında büyüyen incir ağacı görenleri şaşırtıyor.
Rampalı Çarşı olarak bilinen iş merkezinin 4. katında duvardaki gider borusunun girişinde çıkan incir ağacı yaklaşık iki metre boya ulaştı.
Esnaf Fatih Orhan, AA muhabirine, incir ağacının duvarda nasıl yetiştiğini kendilerinin de merak ettiğini belirterek, "Milletin toprağa diktiği ağaç tutmuyor ama betonda tutuyor. Şaşılacak bir şey." dedi.
Esnaf Halil Pehlivan da "Biz de uzun zaman sonra fark ettik orada ağaç çıktığını. Enteresan bir durum. Rüzgarın getirdiği tohumdan olabilir diye düşünüyoruz. Meyvenin çekirdeğinden de çıkmış olabilir." diye konuştu. ??????