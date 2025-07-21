Zonguldak'ta Bıçaklı Kavga: Bir Kişi Hayatını Kaybetti

Zonguldak'ın Karadeniz Ereğli ilçesinde iki arkadaş arasında çıkan bıçaklı kavgada bir kişi hayatını kaybetti, 1 kişi yaralandı.

Hamzafakıhlı Mahallesi'nde, arkadaş olan E.Ç. (29) ile Tekin Beşikçi (25) arasında henüz belirlenemeyen nedenle tartışma çıktı.

Tartışmanın bıçaklı kavgaya dönüşmesi üzerine E.Ç, önce tartıştığı Beşikçi'yi, sonra da kavgayı ayırmak isteyen F.D'yi bıçakla yaraladı.

İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Ağır yaralanan Beşikçi, kaldırıldığı Karadeniz Ereğli Devlet Hastanesi'nde kurtarılamadı.

Aynı hastaneye götürülen F.D'nin tedavisi sürerken, şüpheli E.Ç. gözaltına alındı.

Bu arada, Beşikçi'nin, 20 Ağustos 2020'de Alaplı-Akçakoca kara yolunda park halindeki aracında uğradığı silahlı saldırıda yaşamını yitiren Yavuz Beşikçi'nin oğlu olduğu öğrenildi.