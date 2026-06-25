Zonguldak'ta bıçaklı kavgada yaralanan kişi hastanede öldü
Zonguldak’ta iki kişi arasında çıkan bıçaklı kavgada ağır yaralanan A.A., kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Olayla ilgili G.B. gözaltına alındı.
Zonguldak'ta bıçaklı kavgada yaralanan kişi, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.
Mithatpaşa Mahallesi Ankara Caddesi'nde gece saatlerinde, A.A. (40) ile G.B. (43) arasında henüz bilinmeyen nedenle tartışma çıktı.
Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine G.B, A.A'yı bıçakladı.
Kendi imkanlarıyla Zonguldak Atatürk Devlet Hastanesi'ne giden yaralı A.A, müdahalelere rağmen kurtarılamadı.
G.B. ise polis ekiplerince gözaltına alındı.
Kaynak: AA / Gökhan Yılmaz