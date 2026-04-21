Savcı, eşinin dayısını öldüren sanık için haksız tahrik indirimiyle ceza istedi

Güncelleme:
Zonguldak'ta, eşinin dayısını bıçaklayarak öldüren Murat Dereli hakkında, 'Haksız tahrik altında kasten öldürme' suçundan 12 yıldan 18 yıla kadar hapis cezası talep edildi. Duruşma ertelendi.

ZONGULDAK'ta, parkta tartıştığı eşinin dayısı Serkan Akdal'ı (44) bıçaklayarak öldüren Murat Dereli'nin (44) tutuklu yargılandığı davada savcı mütalaasını verdi. Mütalaada, Dereli hakkında Akdal'a yönelik 'Haksız tahrik altında kasten öldürme' suçundan 12 yıldan 18 yıla kadar hapis cezası talep edildi.

Olay, 18 Aralık 2025'te Valilik binası yakınındaki İsmet İnönü Parkı'nda meydana geldi. Murat Dereli ile eşinin dayısı Serkan Akdal arasında çıkan tartışma, kavgaya dönüştü. Demir sopalı saldırıya uğradığı öne sürülen Dereli, yaşanan arbede sırasında Akdal'ı vücudunun çeşitli yerlerinden bıçakladı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ambulansla Atatürk Devlet Hastanesi'ne götürülen Serkan Akdal, yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Ekipler, olayın ardından kaçan Murat Dereli'yi, Yayla Mahallesi'nde ağaçlık alanda yakaladı. İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Dereli, çıkarıldığı mahkemede tutuklandı. Murat Dereli'nin 2004 yılında eniştesini öldürdüğü gerekçesiyle hapis cezası aldığı, 2012'de cezasını tamamlayarak tahliye olduğu öğrenildi.

TAKSİCİ DİNLENDİ

Zonguldak 3'üncü Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davanın 2'nci duruşması bugün görüldü. Salonda, tutuklu sanık Murat Dereli ve taraf avukatları hazır bulundu. Duruşmada, olay günü ölen Serkan Akdal ve yeğenlerini olay yerine getiren taksici tanık olarak dinlendi. Taksici, alkollü olduklarını telefonda tartıştıklarını, Akdal'ın yeğenlerine sopa verdiğini, 'Döveceğiz' gibi şeyler söylediğini duyduğunu anlattı.

MÜTALAA AÇIKLANDI

Duruşmada savcı, mütalaasını açıkladı. Savcı, mütalaada Murat Dereli için 'Haksız tahrik altında kasten öldürme' suçundan 12 yıldan 18 yıla, haksız tahrik altında 2 çocuğa karşı kasten yaralama suçundan 1,5 aydan 1,5 yıla kadar 2 kez hapis cezası talep etti.

'KEŞKE SALDIRMASALARDI'

Duruşmada söz verilen Murat Dereli, "Ben evime gidecektim, kameralarda göründüğü gibi. Bana saldırmasalar kendimi savunmak zorunda kalmayacaktım. Keşke saldırmasalardı, bunlar olmasaydı. Yaşananlardan dolayı çok pişmanım" diye konuştu.

DURUŞMA ERTELENDİ

Duruşma, avukatların mütalaaya karşı savunma hazırlamaları için süre verilerek, ertelendi.

HABER: Ali Sencer ARSLAN/ZONGULDAK,

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
41 ilde düzenlenen yasa dışı bahis soruşturmasında 111 kişi gözaltına alındı

Erdoğan sinyali vermişti, 41 ilde düğmeye basıldı: Onlarca gözaltı var
Haberler.com
500

Eski Tunceli Valisi Tuncay Sonel'e dikkat çeken muamele

Eski Tunceli Valisi Tuncay Sonel'e dikkat çeken muamele

Kandıra Orman İşletme Şefliğine yolsuzluk operasyonu: Çok sayıda gözaltı var

Orman İşletme Şefine suçüstü sonrası soruşturma derinleştirildi
Yeni müdürün kısıtlamaları kız yurdunu sokağa döktü! Protesto gösterisi geri adım attırdı

Yeni müdürün koyduğu kurallar kız yurdunu sokağa döktü
Serie A'da fuhuş skandalı! Çok sayıda futbolcunun adı da karıştı

Fuhuş skandalı! Çok sayıda futbolcunun adı da karıştı
Eski Tunceli Valisi Tuncay Sonel'e dikkat çeken muamele

Eski Tunceli Valisi Tuncay Sonel'e dikkat çeken muamele

Adalet Bakanı Gürlek'ten Gülistan Doku açıklaması: Önemli olan mezarın yerini bulmak

Bakan Gürlek açıkladı! Gülistan soruşturmasında tek düğüm kaldı
Alanya'da yabancı turist otel odasında ölü bulundu

Şüphelenip odaya giren otel personeli korkunç manzarayla karşılaştı