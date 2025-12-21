Haberler

Eski Eşini Bıçaklayan Kadına Ev Hapsi Cezası

Eski Eşini Bıçaklayan Kadına Ev Hapsi Cezası
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Zonguldak'ın Devrek ilçesinde, eski eşi tarafından darbedildiğini iddia eden Özlem G., kendisini ve çocuklarını korumak amacıyla Salim G.'yi bıçakla yaraladı. Mahkeme, Özlem G.'ye ev hapsi cezası verdi.

ZONGULDAK'ın Devrek ilçesinde, kendisini ve çocuklarını darbettiğini öne sürdüğü eski eşi Salim G.'yi (38) bıçakla yaralayan Özlem G. (39), çıkarıldığı mahkeme tarafından 'ev hapsine' çarptırıldı. Özlem G. savunmasında, "Cinsel bir şeyler teklif etti, ben istemeyince boğazıma sarılıp öldürmekle tehdit etti. O esnada ben de masanın üzerindeki ekmek bıçağını aldım. Kendimi, çocuklarımı korudum." dedi.

Olay, dün Devrek ilçesi Karşıyaka Mahallesi'ndeki bir evde meydana geldi. Özlem G., iddiaya göre boşandığı eşi Salim G. ile tartışmaya başladı. Tartışma kavgaya dönüşmesi üzerine Özlem G., kendisini ve çocuklarını darbettiğini öne sürdüğü Salim G.'yi masanın üzerinden aldığı bıçakla yaraladı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Ağır yaralanan Salim G., ambulans ile Zonguldak Atatürk Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Salim G.'nin hastanedeki tedavisinin sürdüğü durumunun iyiye gittiği öğrenildi.

'KENDİMİ KORUDUM'

Olay yerinden yakınlarına haber verip kaçan Özlem G. ise kısa süre sonra yakalandı. Boşandığı eşinin çocuklarıyla kahvaltı yaparken eve geldiğini anlatan Özlem G., "O gelince sofradan kalkıp başka yere oturdum. Büyük kızımdan çay istedi, kızım çayı önüne koyduğunda ona bıçak fırlattı, çocuğu ve masayı yumruklamaya başladı. Ben araya girip 'çocuklara niye vuruyorsun' dedim. Sonra bana vurmaya başladı. Kızıma, kardeşini alıp dışarı çıkmasını söyledim. Cinsel bir şeyler teklif etti, ben istemeyince boğazıma sarılıp öldürmekle tehdit etti. O esnada ben de masanın üzerindeki ekmek bıçağını aldım. Kendimi, çocuklarımı korudum." dedi.

Emniyetteki işlemleri tamamlanan Özlem G., bugün Devrek Adliyesi'ne sevk edildi. Nöbetçi mahkeme Özlem G.'ye 'ev hapsi' tedbirinin uygulanmasına karar verdi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
TBMM'ye binlerce dilekçe sunuldu! Haftada 4 gün mesai masada

Çalışanların hayali gerçek mi oluyor? Meclis'e binlerce dilekçe yağdı
Gazze'de fırtına nedeniyle 22 bina çöktü! Çok sayıda ölü var

Gazze'yi vuran bu kez İsrail değil! 22 bina çöktü, çok sayıda ölü var
Destici 'Destek yetersiz' dedi, hükümete seslendi! Verdiği rakam çarpıcı

"Destek yetersiz" dedi, hükümete seslendi! Verdiği rakam çarpıcı
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Türk bilim insanından tarihi başarı: Akciğer kanseri ilacı onay aldı

Dünya onu konuşuyor! Kanser tedavisinde çığır açan çalışma
Çin'den tarihi keşif! Deniz altında dev altın madeni buldular

Bu görüntü ABD'nin uykularını kaçıracak! Deniz altında tarihi keşif
Hyundai'den heyecanlandıran Türkiye kararı! Elektrikli otomobil üretimi için harekete geçtiler

Otomotiv devinden heyecan yaratan Türkiye hamlesi
Ali Koç'tan uyuşturucu soruşturmasında ifadesi alınan Sadettin Saran'a destek

Ali Koç, Sadettin Saran'ın yaşadıklarıyla ilgili tavrını belli etti
Türk bilim insanından tarihi başarı: Akciğer kanseri ilacı onay aldı

Dünya onu konuşuyor! Kanser tedavisinde çığır açan çalışma
Ela Rümeysa Cebeci'nin sosyal medya hesabında dikkat çeken değişiklik

Ela Rümeysa Cebeci'nin sosyal medya hesabında dikkat çeken değişiklik
Fatih Karagümrük'te maç sonu istifa

Süper Lig'de maç sonu istifa
Camide alçak provokasyon! Korkuluklara Kur'an-ı Kerim zincirlediler

Camide alçak provokasyon! Üzerinde 6 adet kurşun deliği var
Çanakkale'de katliam gibi kazada kahreden detay

Katliam gibi kazada kahreden detay! Biri mezarda biri hastanede
San Francisco'da 130 bin kişi elektriksiz kaldı

Şehirde büyük kaos! 130 bin kişi bir anda elektriksiz kaldı
Türk kaptan Abu Dabi'de tutuklandı: Açlıktan 25 kilo verdi, soğuk ortamda tutuluyor

Türk kaptan Abu Dabi'de tutuklandı! 2 aydır kabusu yaşıyor
Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğü, Türker'in çıplak arandığı iddiasını yalanladı

Gözaltında çıplak arama iddiası! Kurumdan beklenen açıklama geldi
Rıdvan Dilmen'den Fenerbahçe için çarpıcı açıklama: İki transfer yaptılar

Fenerbahçe için çarpıcı açıklama: İki transfer yaptılar
title