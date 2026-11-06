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Zonguldak'ta bekçiyi darbettiği iddia edilen eski polis adli kontrolle serbest bırakıldı

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Zonguldak'ta çocuklarını okula bırakmaya gelen iki veli arasında korna nedeniyle çıkan kavgada bekçi Eren Ü.'nün darbedildiği iddia edildi. Darbettiği iddiasıyla gözaltına alınan eski polis memuru Kadir T., haftada iki gün karakola imza şartıyla serbest bırakıldı.

ADLİ KONTROLLE SERBEST

Zonguldak'ta çocuklarını okula bırakmaya gelen iki veli arasında korna çalma nedeniyle çıkan kavgada çarşı ve mahalle bekçisi Eren Ü.'yü darbettiği iddiasıyla gözaltına alınan eski polis memuru Kadir T., haftada iki gün karakola imza verme şeklinde adli kontrol tedbiri uygulanarak serbest bırakıldı.

Öznur GÜNEŞ/ZONGULDAKİ,

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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