Kurban Bayramı'na sayılı günler kala 9 günlük bayram tatillerini memleketlerinde ya da tatil beldelerinde geçirmek isteyen vatandaşlar Zonguldak trafiğinde yoğunluk oluşturdu. Tatil için yola çıkanlar sürücüler Alaplı yalı kavşağı geçişi, Erdem Yuva kesimlerinde zaman zaman yoğunluk yaşanmasına neden oluyor.

Zonguldak'ta bayram tatili öncesi trafik yoğunluğu

ZONGULDAK - Kurban Bayramı'na sayılı günler kala 9 günlük bayram tatillerini memleketlerinde ya da tatil beldelerinde geçirmek isteyen vatandaşlar Zonguldak trafiğinde yoğunluk oluşturdu.

Kurban Bayramı tatili dolayısıyla memleketlerinde tatilini geçirmek için yola çıkan sürücüler, Düzce-Zonguldak yolunun Alaplı kesiminde akıcı yoğunluğa neden oluyor. Tatil için yola çıkanlar sürücüler Alaplı yalı kavşağı geçişi, Erdem Yuva kesimlerinde zaman zaman yoğunluk yaşanmasına neden oluyor. Karayolları ekiplerinin yanı sıra Ereğli Emniyet Müdürlüğü trafik ekipleri, yolda ulaşımın aksamaması için kontrollerini aralıksız sürdürüyor.