Zonguldak'ta ayrıldığı kadını bıçaklayan şüpheli adliyede

ZONGULDAK'ın Kozlu ilçesinde ayrıldığı Buket Y.'yi (49) evinin önünde 6 bıçak darbesi ile ağır yaralayan Murat Dursun P. (51), adliyeye sevk edildi.

Olay, dün sabah Fatih Sitesi mevkisinde meydana geldi. Murat Dursun P., 4 yıl dini nikahla birlikte yaşadığı, bir süre önce de ayrıldığı Buket Y.'nin evinin önüne gitti. Murat Dursun P., burada Buket Y.'nin otomobilinin lastiklerini kesti. İkili daha sonra tartışmaya başladı. Çıkan kavgada Murat P., Buket Y.'yi 6 bıçak darbesiyle yaralayıp, kaçtı. Buket Y., sağlık ekiplerince Bülent Ecevit Üniversitesi Sağlık Uygulama ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Şüpheli, işlemleri sonrası adliyeye sevk edildi. Burada görüntü alan gazetecilere de Murat Dursun P. "Az bile yaptım az. Benim ekmeğimi yiyip, benim arabam ile namussuzluk yaptı. Pişman değilim" dedi. Öte yandan ağır yaralanan Buket Y.'nin hastanedeki tedavisinin sürdüğü bildirildi.