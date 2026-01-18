Haberler

'Ava gidiyorum' diyerek evinden çıkan güvenlik görevlisinden haber alınamadı

Güncelleme:
Zonguldak'ın Alaplı ilçesinde, evinden 'ava gidiyorum' diyerek çıkan 31 yaşındaki güvenlik görevlisi Mustafa Uçar'dan haber alınamıyor. Jandarma ve AFAD ekipleri, kaybolan Uçar için ormanda arama çalışmaları başlatıldı.

ZONGULDAK'ın Alaplı ilçesinde evinden 'ava gidiyorum' diyerek çıktıktan sonra kendisinden haber alınamayan Ereğli Adliyesi'nde güvenlik görevlisi olarak çalışan Mustafa Uçar (31) için arama çalışması başlatıldı.

Alaplı ilçesi Çengelli köyünde oturan Mustafa Uçar, saat 16.00 sıralarında 'ava gidiyorum' diyerek evinden çıktı. Bir daha kendisinden haber alamayan ailesi, jandarmadan yardım istedi. Bölgeye sevk edilen jandarma ekipleri köy halkı ile birlikte orman içinde arama çalışması başlattı. AFAD ekipleri de çalışmalara destek verdi. Mustafa Uçar'ı arama çalışmaları sürüyor.

Haber: Ali Sencer ARSLAN, Sinan KABATEPE/ALAPLI, (Zonguldak),

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
