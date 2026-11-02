Zonguldak'ta apartmandan yükselen kötü kokunun ardından 66 yaşındaki adam ölü bulundu

Zonguldak'ta apartmandan yükselen kötü kokunun ardından 66 yaşındaki adam ölü bulunduGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
İncivez Mahallesi Üniversite Caddesi'ndeki apartmanda bir daireden kötü kokular gelmesi üzerine komşular polise bildirdi. Daireye giren polis ve sağlık ekipleri 66 yaşındaki kişinin cansız bedenini buldu, ceset otopsi için Zonguldak Atatürk Devlet Hastanesi morguna götürüldü.
Zonguldak'ta kötü kokuların geldiği dairede bir kişinin cansız bedeni bulundu.
İncivez Mahallesi Üniversite Caddesi'nde bir apartmanda yaşayan Adnan Ertan'ın (66) dairesinden kötü kokuların gelmesi üzerine komşular durumu polis ekiplerine bildirdi.
İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Daireye giren ekipler, Ertan'ın cansız bedenini buldu.
Ceset, cumhuriyet savcısının incelemesinin ardından otopsi için Zonguldak Atatürk Devlet Hastanesi morguna götürüldü.
Kaynak: AA