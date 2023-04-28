Zonguldak'ta 5 Milyon TL Dolandırıcılığından Şüphelenen Kişi Tutuklandı

Zonguldak'ta, 100'ün üzerindeki kişiyi telefonda kendini polis ve savcı olarak tanıtıp, 5 milyon TL'den fazla dolandırdığı iddia edilen Mahmut Gürkan (21), çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.