Üye Girişi
Haberi Paylaş
Zonguldak'ta 5 Milyon TL Dolandırıcılığından Şüphelenen Kişi Tutuklandı

Zonguldak'ta 5 Milyon TL Dolandırıcılığından Şüphelenen Kişi Tutuklandı

Güncel Haberler

Zonguldak'ta, 100'ün üzerindeki kişiyi telefonda kendini polis ve savcı olarak tanıtıp, 5 milyon TL'den fazla dolandırdığı iddia edilen Mahmut Gürkan (21), çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

TUTUKLANDI

Zonguldak'ta, 100'ün üzerindeki kişiyi telefonda kendini polis ve savcı olarak tanıtıp, 5 milyon TL'den fazla dolandırdığı iddia edilen Mahmut Gürkan (21), çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.


Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Aytaç Öztürk - Güncel

Zonguldak Güncel Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title