Zonguldak'ta 151 dosya uzlaştırma yoluyla kapandı

ZONGULDAK'ta 5 ayda 151 anlaşmazlık uzlaştırma yoluyla sonuca bağlandı. Zonguldak Cumhuriyet Başsavcısı Gökhan Kapağan, "Uzlaştırma; kazananı ya da kaybedeni olmayan, iletişim, anlayış ve karşılıklı rıza temelinde çözüm üreten çağdaş bir adalet modelidir" dedi.

Zonguldak Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından 1 Haziran Uzlaştırma Günü sebebiyle, dün broşür dağıtma, tanıtım gibi çeşitli etkinlikler düzenlendi. Uzlaştırma çalışanları, adliye binası ve çevresinde uzlaştırma kurumunu tanıtan broşürler dağıtıp insanlara bilgilendirme yaptı. Etkinlikler kapsamında uzlaştırma çalışanları ile Zonguldak Cumhuriyet Başsavcısı Gökhan Kapağan bir araya geldi. Toplantıda, uzlaştırma kurumunun uygulamada karşılaştığı hususlar konuşuldu. Bu kapsamda hazırlanan rapor Başsavcı Kapağan'a sunuldu.

Raporda, 151 dosya uzlaştırma yoluyla kapatıldığı ifade edildi ve ayrıca kişisel kazançtan ziyade toplumsal fayda sağlayan taleplere de yer verildi. Bu kapsamda, 'Özel hayatın gizliliğini ihlal ederek ses ve görüntü paylaşan bir kişinin DMD kas hastası 2 çocuk için 3'er bin lira bağış yapması', 'Kadına yönelik şiddet eyleminde basın/sosyal medya önünde özür dilemek' ve başka bir 'Kadına şiddet eyleminde bir derneğe bağışta bulunmak' gibi şartlarla uzlaşmaların sağlandığı ifade edildi. Bir kişinin, şüphelinin uzlaştırma bürosu aracılığıyla engelli olduğunu öğrenmesi üzerine sanal medya paylaşımı nedeniyle olan şikayetini geri çektiği de belirtildi.

'UZLAŞTIRMA KARŞILIKLI RIZA TEMELİNDE ÇÖZÜM ÜRETEN ÇAĞDAŞ ADALET MODELİDİR'

Uzlaştırmanın sadece maddi ödemeden ibaret olmadığını onarıcı adalet anlayışının önemli uygulamalarından biri olduğunu ifade eden Başsavcı Kapağan, "Uzlaşmalarda; köy okullarına kitap gönderilmesi, hayvan barınaklarına mama desteği sağlanması, fidan dikimi yapılması, ihtiyaç sahibi ailelere erzak yardımı ulaştırılması, tekerlekli sandalye veya medikal destek temin edilmesi ve kan bağışı kampanyalarına katılım gibi toplumsal fayda sağlayan birçok anlamlı edim yerine getirilmiştir. Uzlaştırma, kimi zaman uzun süredir devam eden anlaşmazlıkların son bulmasına, kimi zaman kırılan ilişkilerin onarılmasına ve taraflar arasında yeniden sağlıklı bir iletişim kurulmasına vesile olmaktadır. Her çözüme kavuşan dosya, toplumsal huzur ve adalet adına atılmış önemli bir adımı temsil etmektedir. Bu doğrultuda, 01 Ocak 2026 tarihinden bugüne kadar birçok dosyada uzlaşma sağlanmış olup, tarafların karşılıklı anlayış ve rızasıyla çözüme ulaşılan her dosya, uzlaştırma kurumunun etkinliğini ve toplumsal değerini bir kez daha ortaya koymuştur. Uzlaştırma; kazananı ya da kaybedeni olmayan, iletişim, anlayış ve karşılıklı rıza temelinde çözüm üreten çağdaş bir adalet modelidir" dedi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı