Haberler

Karadon'da 30 Madenci İçin 16. Yıl Anması

Karadon'da 30 Madenci İçin 16. Yıl Anması
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

TTK Karadon Müessese Müdürlüğü'nde 17 Mayıs 2010'da 30 madenciyi öldüren grizu patlamasının 16. yılında, servis kuyusu önünde düzenlenen anma töreninde dualar edildi, Kuran okundu ve şeker dağıtıldı. GMİS Genel Başkanı Hakan Yeşil, iş sağlığı ve güvenliğine vurgu yaptı.

Türkiye Taşkömürü Kurumu (TTK) Karadon Müessese Müdürlüğü maden ocağında 17 Mayıs 2010'daki grizu patlamasında yaşamını yitiren 30 madenci, servis kuyusunun önünde dualarla anıldı.

Kilimli ilçesindeki maden ocağının eksi 540 kotunda, taşeron olarak galeri açma işi yürüten firmanın 30 çalışanının hayatını kaybettiği grizu patlamasının 16. yılında madenciler için yeni servis kuyusunun önünde anma töreni düzenlendi.

TTK ve sendika yöneticileri ile maden işçilerinin katıldığı törende, Kur'an-ı Kerim okundu, mevlit şekeri dağıtıldı.

Genel Maden İşçileri Sendikası Genel Başkanı Hakan Yeşil, burada yaptığı konuşmada, hayatını kaybeden işçilere Allah'tan rahmet dileyerek, "Arkadaşlarımızı, acımızı unutmuyoruz. İş sağlığı ve güvenliği her zaman bizim önceliğimiz olmaya devam edecektir." dedi.

Karadon Müessese Müdürlüğü maden ocağında 17 Mayıs 2010'da meydana gelen grizu patlamasında 30 madenci yaşamını yitirmişti. Madencilerden 28'inin cenazesi ocaktan çıkarılmış, Engin Düzcük ve Dursun Kartal'ın cenazelerine ise patlamadan 8 ay sonra ulaşılmıştı.

Kaynak: AA / Gökhan Yılmaz
İran, savaşı sona erdirmeye yönelik revize edilmiş teklifini ABD'ye iletti

Trump'ın "Son uyarım" diyerek tehdit ettiği İran'dan sürpriz hamle

Emeklileri heyecanlandıran söylenti: En az yüzde 50 zam yapılacak

Milyonları heyecanlandıran söylenti: En az yüzde 50 zam yapılacak
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Elon Musk: 'Woke mind' virüsü oğlumu öldürdü

Elon Musk'tan beyin yakan paylaşım: Oğlumu o virüs öldürdü
Jose Mourinho Real Madrid'e geri döndü

Ve beklenen oldu!

TÜVTÜRK personeliyle dalga geçmek isteyen Rus kadın, ters köşe oldu

TÜVTÜRK personeliyle dalga geçmek isteyen Rus kadın, ters köşe oldu
Yok böyle bir atlama! Yürüye yürüye gelip bir anda metrelerce yükseğe uçuyorlar

Görüntüyü izleyenler inanamıyor! Bir anda uçuyorlar

İsrail, Gazze'ye yardım götüren Küresel Sumud Filosu'na saldırdı

Bunların gözü dönmüş! Açık denizde masumları böyle hedef aldılar

Atletico'ya veda eden Griezmann taraftardan özür diledi: Bir hata yaptım, aklım başıma geldi

Ağlaya ağlaya özür diledi: Bir hata yaptım, aklım başıma geldi
Görüntü Türkiye'den! Mezarlıkta bir garip olay: Cenazeyi gömüldüğü yerden çıkardılar

Mezarlıkta bir garip olay: Cenazeyi gömüldüğü yerden çıkardılar