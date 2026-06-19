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Zonguldak merkezli yasa dışı kürtaj ve rüşvet operasyonunda 20 zanlı yakalandı

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Zonguldak merkezli 4 ilde düzenlenen yasa dışı kürtaj ve rüşvet operasyonunda 20 şüpheli gözaltına alındı. Doktor F.T.'nin odasında yaklaşık 500 bin lira ele geçirildi.

Zonguldak merkezli 4 ilde düzenlenen yasa dışı kürtaj ve rüşvet operasyonunda 20 şüpheli gözaltına alındı.

Zonguldak Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince Zonguldak merkez, Çaycuma ve Gökçebey ilçeleri ile Karabük, Düzce ve Bartın'da eş zamanlı operasyon düzenlendi.

Operasyonda 20 şüpheli gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemleri tamamlanan doktor F.T. (60) "rüşvet alma" ve "çocuk düşürtme", sekreteri F.U. (53) "iştirak" ile A.E.A. (21), C.A. (52), S.K. (28), S.T. (28), O.E. (33), H.E. (63), Ö.F.U. (26) "rüşvet verme" suçlarından, yasal süre dışında para karşılığında kürtaj yaptırdığı öne sürülen A.S. (28) ve K.S. (30) geniş güvenlik önlemleri altında adliyeye sevk edildi.

Soruşturma dosyasında, Zonguldak'ta görevli uzman doktor F.T'nin, bazı hastalardan para talep ederek tıbbi işlemler gerçekleştirdiği, gerçeğe aykırı hasta kaydı oluşturduğu ve usulsüz ilaçları reçete yazdığı iddialarına yer verildi.

Dosyada, suçüstü yakalanan şüpheli F.T'nin odasında yapılan aramada yaklaşık 500 bin lira ele geçirildiği belirtildi.

Soruşturmada ayrıca, bazı gebeliklerin para karşılığında sonlandırıldığı, yasal süre içerisindeki işlemler için de farklı miktarlarda ücret talep edildiği yönünde ifade ve teknik takip kayıtlarının bulunduğu iddia edildi.

Öte yandan zanlılardan 9'unun daha önce adliyeye sevk edildiği, savcılık sorgusunun ardından serbest bırakıldığı öğrenildi.

Kaynak: AA / Fadime Yılmaz Elma
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