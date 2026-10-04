Zonguldak Kozlu'da kayalıklara balık tutmaya giden 62 yaşındaki Erdin Yılmaz aranıyor

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ZONGULDAK'ta balık tutmak için kayalıklara giden Erdin Yılmaz'dan (62), dün sabahtan beri haber alamayan ailesinin ihbarıyla, gece arama çalışmaları başlatıldı. Yılmaz'ın balık tutmaya gittiği bölgede otomobili bulundu, arama çalışmaları denizden ve karadan devam ediyor.

Olay, dün, Kozlu ilçesi Ilıksu mevkisinde meydana geldi. Dün sabah evden çıkan Erdin Yılmaz'dan, ailesi, bir daha haber alamadı. Gece yapılan kayıp ihbarıyla çalışma başlatan jandarma ekipleri, Yılmaz'ın Ilıksu mevkiindeki kayalıklara gittiğini belirledi. Sahil güvenlik, jandarma ve AFAD ekipleri, Yılmaz'ı aramaları başlattı. Jandarma karadan kayalık bölgeyi inceledi, AFAD ekipleri dronla havadan görüntüleme yaparken, dalgıçlar da denizde arama başlattı. Yılmaz'ın otomobili, bölgede park halinde görüldü, kayalıklarda balıkçılık malzemeleri de bulundu. Yılmaz, karada ve denizde aranıyor.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı