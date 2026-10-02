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Zonguldak Kilimli'de kaçak maden ocağındaki göçükte Muhammet Çelik hayatını kaybetti

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Zonguldak Kilimli'de kaçak maden ocağındaki göçükte Muhammet Çelik hayatını kaybetti
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Zonguldak'ın Kilimli ilçesi Gelik beldesindeki kaçak maden ocağında göçük meydana geldi. Ocakta çalışan Muhammet Çelik (51), üzerine düşen kömür, toprak ve kaya parçaları altında kalarak hayatını kaybetti. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

ZONGULDAK'ta kaçak maden ocağında meydana gelen göçükte Muhammet Çelik (51) hayatını kaybetti.

Olay, öğle saatlerinde Kilimli ilçesi Gelik beldesi Esen Mahallesi'nde meydana geldi. Kaçak ocakta çalışan Muhammet Çelik'in üzerine kömür, toprak ve kaya parçaları düştü. İhbar üzerine bölgeye sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Mesai arkadaşları tarafından yüzeye çıkarılan Çelik, ambulansla Atatürk Devlet Hastanesi'ne getirildi. Çelik, burada yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

15 gün önce kaçak ocağın patlayıcı madde ile imha edilip mühürlendiği, ocağın bulunduğu bölgenin E.Ç. isimli kişiye ait olduğu ve farklı bir noktadan kaçak ocağın tekrar faal hale getirildiği öne sürüldü.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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