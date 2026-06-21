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Zonguldak'ta kurtuluş yıl dönümü coşkusu; muharip uçaklar gösteri uçuşu yaptı

Zonguldak'ta kurtuluş yıl dönümü coşkusu; muharip uçaklar gösteri uçuşu yaptı
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Zonguldak'ın düşman işgalinden kurtuluşunun yıl dönümünde Türk Hava Kuvvetlerine ait 3 muharip uçak, kentte gösteri uçuşu yaparak halkı selamladı.

ZONGULDAK'ın düşman işgalinden kurtuluşunun yıl dönümü sebebiyle Türk Hava Kuvvetlerine ait muharip uçakların gerçekleştirdiği gösteri uçuşu ilgiyle izlendi. 3 uçak kentin selamlarında tur atarak halkı selamladı.

Zonguldak'ın düşman işgalinden kurtuluşunun yıl dönümü sebebiyle Türk Hava Kuvvetlerine ait muharip uçaklar, gösteri uçuşu gerçekleştirdi. Kozlu ilçesinde belediye tarafından sahilde ayrılan alana gelen vatandaşlar, gösteri uçuşunu ilgiye izledi. 3 muharip uçak, kentin selamlarında yan yana kol halinde uçuş yaparak halkı selamladı. 10 dakika süren uçuşunun ardından uçaklar, kentten ayrıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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