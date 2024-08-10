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Zonguldak'ın Alaplı ilçesinde cip ile otomobilin çarpıştığı kazada 1 kişi öldü, 5 kişi yaralandı

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Alaplı-Akçakoca kara yolu Değirmenağzı Kavşağı'nda meydana gelen kazada, cip ile otomobil çarpıştı. Kazada 1 kişi hayatını kaybederken, 5 kişi yaralandı. Yaralılar hastanelere kaldırıldı.

Zonguldak'ın Alaplı ilçesinde cip ile otomobilin çarpıştığı kazada 1 kişi öldü, 5 kişi yaralandı.

Alaplı- Akçakoca kara yolu Değirmenağzı Kavşağı'nda B.G idaresindeki 67 TG 919 plakalı cip, Z.A. yönetimindeki 67 SF 504 plakalı otomobille çarpıştı.

Kazada sürücüler ile araçlarda bulunan 4 kişi yaralandı.

İhbar üzerine kaza yerine sağlık, itfaiye, jandarma ve polis sevk edildi.

Yaralılar, ambulanslarla Alaplı ve Ereğli'deki hastanelere kaldırıldı.

Alaplı Devlet Hastanesi'ne sevk edilen otomobil sürücüsü Z.A, yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Kaynak: AA / Güncel

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