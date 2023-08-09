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Zonguldak'ın Alaplı ilçesinde çıkan kavgada 2 kişi yaralandı

Güncel Haberler

Çatak köyünde muhtar R.K. ile evine gelen bir grup arasında çıkan tartışma kavgaya dönüştü. R.K. darbedilerek yaralanırken, kavgada R.K'nin bir yakını da Ç.Y'yi bıçakla yaraladı. Yaralılardan Ç.Y'nin hayati tehlikesi bulunurken, R.K'nin sağlık durumu iyi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Zonguldak'ın Alaplı ilçesinde iki grup arasında çıkan kavgada 2 kişi yaralandı.

Çatak köyünde muhtar R.K. ile evine gelen bir grup arasında tartışma çıktı.

Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine R.K. darbedilerek yaralandı. Kavgada R.K'nin bir yakını da Ç.Y'yi bıçakla yaraladı.

Hastaneye sevk edilen yaralılardan Ç.Y'nin hayati tehlikesinin bulunduğu, R.K'nin ise sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: AA / Tuncay Tokay - Güncel

Zonguldak Güncel Haberler

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