Zonguldak'ın Alaplı ilçesinde çıkan kavgada 2 kişi yaralandı

Çatak köyünde muhtar R.K. ile evine gelen bir grup arasında çıkan tartışma kavgaya dönüştü. R.K. darbedilerek yaralanırken, kavgada R.K'nin bir yakını da Ç.Y'yi bıçakla yaraladı. Yaralılardan Ç.Y'nin hayati tehlikesi bulunurken, R.K'nin sağlık durumu iyi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.