Zonguldak gündem haberleri... Zonguldak'ta çayda akıntıya kapılan yaşlı adam boğuldu Zonguldak haberi... Zonguldak'ın Devrek ilçesinde odun topladığı sırada çaya düşen yaşlı adam akıntıya kapılarak hayatını kaybetti. Zonguldak'ın Devrek ilçesinde odun topladığı sırada çaya düşen yaşlı adam akıntıya kapılarak hayatını kaybetti. Özbağı köyünde odun toplamak için çayın kenarına gelen N.H. (85), ayağının kayması sonucu suya düştü. Akıntıya kapılan N.H, bir süre sonra gözden kayboldu. Çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine sağlık, jandarma ve AFAD ekipleri sevk edildi. Ekiplerin çalışmalarının ardından bulunan yaşlı adamın cesedi, Devrek Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Güncel AA / Gökhan Yılmaz Zonguldak Özbağı Güncel Haberler

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