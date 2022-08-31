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Zonguldak gündem haberleri: ZONGULDAK - Bakan Kasapoğlu, Zonguldak'ta ziyaretlerde bulundu

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Gelen Zonguldak haberlerine göre Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Zonguldak'ta ziyaretler gerçekleştirdi.

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Zonguldak'ta ziyaretler gerçekleştirdi.

Kasapoğlu, Kütahya'daki Büyük Zafer'in 100. yılı törenlerinde fenalaşıp yaşamını yitiren gazi oğlu Turgut Kaçmaz'ın Ereğli ilçesindeki cenaze törenine katıldıktan sonra Ereğli Su Ürünleri Kooperatifini ziyaret etti.

Burada konuşan Kasapoğlu, bugünün Karadeniz Ereğli için güzel ve bereketli bir gün olduğunu belirterek, "İnşallah sezon da hep gönlümüze göre olur. Bereketiyle, bol kazancıyla, kolaylığıyla, Karadeniz Ereğli'miz, Zonguldak'ımız, ülkemiz için hayırlı olur. Bu vesileyle tüm katılımcılara, bu uğraşla hayatını kazanan tüm emekçilerimize, esnafımıza bol kazanç, bereketli sezon diliyorum." dedi.

Daha sonra AK Parti Ereğli İlçe Başkanlığına geçen Kasapoğlu, partililerle sohbet etti.

Kaynak: AA / Ersen Berk Çelik - Güncel

Mehmet Kasapoğlu Turgut Kaçmaz Zonguldak Ereğli Güncel Haberler

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